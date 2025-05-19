«Противник бежал»: как российские бойцы освободили село Богатырь в ДНР

Боевики ВСУ много лет превращали это место в мощный укрепрайон.

Перед вами — уникальные кадры, снятые нашим корреспондентом. Поселок Богатырь — не просто точка на карте, а ключевая крепость ВСУ. Именно сюда противник бросил все силы, чтобы остановить наступление российских войск. Полторы тысячи хорошо укрепленных домов, минные поля, доты, колючая проволока и подземные ходы — все это готовили годами. Репортаж корреспондента «Известий» Александра Сафиулина из павшей цитадели врага.

Поселок Богатырь — крупнейший после Великой Новоселки укрепрайон на южно-донецком направлении. Очередная «крепость» ВСУ. Именно здесь враг планировал сдерживать продвижение наших войск. Почти полторы тысячи строений, в которых враг оборудовал свои позиции, вокруг — несколько линий обороны, возведены пулеметные доты. «Опорники» на глубине наши уничтожали тяжелыми авиабомбами.

По периметру ВСУ натянули колючую проволоку, поля плотно заминировали. В окопы на первой линии обороны были прорыты ходы из самого поселка. Так противник мог безопасно и быстро перемещаться из разных районов.

Практически в каждом доме, который занимал враг, были вырыты ямы для укрытия от обстрелов. А входы хорошо замаскированы.

ВСУ определенно планировали долгую и изматывающую оборону.

Задачу взять поселок выполнила 36-я мотострелковая бригада 29-й армии группировки «Восток». Наступали с нескольких сторон, основная атака была с юга, по позициям врага работали авиация и артиллерия. В это время по флангам продвигались наши штурмовые «двойки» и «тройки», занимали дом за домом.

«Мы там заняли практически всю улицу, каждый домик. Они увидели, что нас слишком много. Противник, так сказать, бежал. Остальные видят, что все, заходим, со всех направлений заходили — и они как бы начинают сразу отходить. Отходили сами, без команды, что отходят. Большая часть просто убегала, некоторые даже оставляли свои автоматы», — рассказал старший стрелок с позывным «Ангел».

Продвигаться нашим штурмовикам помогали операторов FPV-дронов.

«Дронами проверяли все и передавали нам информацию. Мы заходили, зачищали, проверяли, работали. Окопаны были, норка у них — пол разобран — выполнили», — вспоминает военнослужащий с позывным «Леший».

Некоторые из тех, кто сдался в плен, рассказывают, что попали на фронт всего пару недель назад и воевать вообще не собирались, но есть здесь и убежденные каратели.

Нашим бойцам в Богатыре противостояли очень разные формирования Украины — одно из них спецподразделение «Шторм» с девизом «Или сделай, или умри» — судя по всему, какой-то очень важный спецназ. Попался также шеврон «прикордонных» войск, то есть, пограничников. Как они оказались на передовой — не понятно, ведь функции у них совершенно иные.

Тактика — окопаться сильнее и завести только что набранных солдат на первую линию, оставив более опытных бойцов позади — вновь не сработала. Продвижение наших войск продолжается. До границ с днепропетровской областью — всего несколько километров.