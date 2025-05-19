Мелони и Макрон поссорились из-за Украины
Канцлер Германии пытается их помирить. Но что не поделили премьер Италии и президент Франции?
Фото, видео: www.globallookpress.com/IMAGO/PRESIDENT OF UKRAINE apa; 5-tv.ru
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В так называемой «коалиции желающих» назревает раскол. Премьер-министр Италии и президент Франции рассорились из-за переговоров по Украине.
Как сообщает Financial Times, дипломатический спор сейчас пытается урегулировать канцлер Германии Фридрих Мерц. Размолвка произошла во время саммита в Албании.
Джорджу Мелони не пригласили на отдельную встречу группы лидеров ЕС. Она заявила, что ее исключили из диалога между Европой и США по урегулированию конфликта. И объяснила это отказом Рима отправить войска на Украину. А Эммануэль Макрон обвинил ее в распространении якобы ложной информации.
Ранее, писал 5-tv.ru, премьер-министр Словакии Роберт Фицо указал на то, что многие западные страны хотят продолжения конфликта на Украине.
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