Так решил народ: мэра Бухареста поздравляют с победой на выборах президента Румынии

Никушор Дан набрал 53% голосов.

В Румынии завершились выборы президента, которые теперь уже вряд ли аннулируют под выдуманными предлогами. Ведь победил проевропейский кандидат Никушор Дан. Неожиданно во втором туре он набрал 53% голосов. Хотя в первом с большим отрывом лидировал его соперник консервативных взглядов, лидер оппозиционного «Альянса за объединение румын» Джордже Симион. Кому со стороны Запада был выгоден такой исход и есть ли шанс все изменить, рассказала корреспондент «Известий» Ксения Солдатова.

Толпа сторонников приветствует нового избранного президента Румынии. И пришли они под окна Никушора Дана в основном не с национальными триколорами, а с флагами Евросоюза.

«Это победа тысяч людей, которые поддерживали нашу кампанию и верили, что Румыния может измениться в правильном направлении», — заявил Никушор Дан, избранный президент Румынии.

В каком именно и кто те люди, что больше других его поддерживали, становится ясно по первым реакциям. Результаты голосования в Румынии едва успели объявить, а Дана уже поздравляли с победой президент Франции Эммануэль Макрон, польский премьер Дональд Туск, председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

«По сути, у нас проходит референдум: либо за сохранение Румынии в Европейском союзе, либо за открытие двери к выходу из него», — заявил экс-премьер-министр Румынии Эмиль Бок.

За победу во втором туре боролись два кандидата: сторонник максимальной евроинтеграции Никушор Дан и выступающий за интересы Румынии Джордже Симион. Причем в первом туре с большим отрывом лидировал именно Симион. И ко второму туру он, если верить опросам, только нарастил преимущество. Результат казался настолько предсказуемым, что отмечать в партии Симиона начали еще до оглашения итогов.

«Сегодня румынский народ решил, что он хочет настоящих перемен к лучшему. По нашим оценкам, мы получили на 400 тысяч голосов больше, чем наш конкурент. Но это не моя победа, это победа румынского народа», — заявил кандидат в президенты Румынии Джордже Симион.

Спустя несколько часов он все же признал поражение, но заявил, что проиграна битва, а не война. Не исключено, что его партия «Альянс за объединение румын» попытается оспорить итоги. Ведь решающими стали голоса соотечественников за рубежом. Например, в соседней Молдавии обеспечивали рекордную явку — тех, у кого есть румынский паспорт, а это около трети жителей страны, к участкам свозили автобусами.

«Я ценю мобилизацию, которую проявили румыны, живущие в Республике Молдова. Брюссель, Кишинев, Вашингтон — это, очевидно, первые направления моих визитов», — сказал Никушор Дан.

Соратники Джорджа Симиона призывали руководство Молдавии остановить этот «электоральный туризм». Но президент республики Майя Санду вряд ли была в этом заинтересована. Она и сама голосовала, у Санду есть румынский паспорт, и призывала других за конкретного кандидата.

Зато во вмешательстве снова попытались обвинить Россию, на случай, если бы выиграл Симион. Это уже вторая попытка выбрать президента Румынии. В ноябре прошлого года победителя Келина Джорджеску обвинили в связях с Москвой и результаты аннулировали.

«Еще полтора года назад я сказала по телевидению, что Никушор Дан будет кандидатом и победит на выборах, потому что его поддерживают Франция и Еврокомиссия», — отметила евродепутат, лидер партии S.O.S. Romania Диана Шошоакэ.

Это косвенно подтверждают и посты основателя Telegram Павла Дурова. Накануне он сначала писал, что некоторое западноевропейское государство обращалось с просьбой заставить замолчать консервативные голоса в Румынии. Страну не назвал, но на пост отреагировал МИД Франции, отвергая обвинения. Дуров после уточнил место, время и то, что обращался к нему лично глава французской разведки. Как бы то ни было, голосование в Румынии завершено. Кандидат победил нужный, значит, в этот раз результаты можно не отменять.