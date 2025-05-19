Художественно-документальный фильм «Александр I» сняли в кинопарке «Москино»

|
Дарья Корзина
Дарья Корзина 36 0

Работа над проектом проходила на натурной площадке «Соборная площадь Москвы».

Художественно-документальный фильм «Александр I» сняли в кинопарке «Москино»

Фото: mos.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

В кинопарке «Москино» завершили съемки фильма «Александр I» — четвертой ленты цикла «Русь». Над проектом работали режиссер Морад Абдель-Фаттах, художественный руководитель Андрей Кравчук и автор идеи Алексей Миллер. Об этом сообщили на портале mos.ru.

Создатели стремились не романтизировать, а показать Александра I как живого человека — со сложным характером, внутренними противоречиями и масштабными решениями, изменившими ход истории.

Фильм сняли на масштабных декорациях кинокластера «Москино», построенных в рамках проекта «Москва — город кино». Воссозданная Соборная площадь стала местом коронации императора, а эпизоды пожара 1812 года снимали в «исторической Москве», где сгорела не бутафория, а настоящие деревянные постройки.

«Мое самое первое впечатление от кинопарка „Москино“ — это восторг от того, что осмысленно стали строиться в одном месте декорации, которыми могут пользоваться все кинематографисты. Присутствует ощущение того, что наконец-то создается что-то во благо производства, во благо индустрии», — рассказал Морад Абдель-Фаттах.

По словам продюсера Сергея Касатова, «Москино» — это не просто площадка, а новая глава для отечественной киноиндустрии. Еще несколько лет назад здесь было пусто, а теперь — павильоны, улицы разных эпох и даже ковбойский городок. Всего построили 24 натурные площадки и десять объектов инфраструктуры. Съемочной группе не пришлось искать локации по всей стране — все нужное уже есть в одном месте.

В фильме снялись Сергей Горошко, Виталий Кищенко, Полина Кутепова, Юлия Абдель-Фаттах, Савелий Кудряшов и другие.

Ранее 5-tv.ru писал, что фильм «Красный шелк» выйдет в прокат в Китае в сентябре.

+2° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 80%
80.77
0.46 90.71
0.61
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 19 мая, для всех знаков зодиака

Последние новости

16:31
«Так вам все это просто»: Сергей Зверев назвал отличие звезд от простых людей
16:16
«Конечно, не Баскова и не Киркорова»: Соседов объяснил выбор SHAMAN участником «Интервидения»
16:02
Так решил народ: мэра Бухареста поздравляют с победой на выборах президента Румынии
15:31
Художественно-документальный фильм «Александр I» сняли в кинопарке «Москино»
15:13
Правила пересдачи ЕГЭ сохранятся без изменений в 2025 году
14:54
Право и закон: в Петербурге стартовал юридический форум

Сейчас читают

Абхазский депутат высмеял невежество конгрессмена Уилсона
Умер советский и российский хореограф Юрий Григорович
Завидный мужчина и любимый артист: кто представит Россию на конкурсе «Интервидение»
Овчарки и охрана: как мексиканская звезда ворвалась на съемки с Сашей Петровым

Интересные материалы

🧕Кто вы из сериала «Клон» по знаку зодиака
👩Модный гороскоп всем знакам на весну лето 2025
🪐Гороскоп на май 2025: что ждёт все знаки зодиака
Какие культовые советские фильмы снимали по Золотому кольцу