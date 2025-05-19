Художественно-документальный фильм «Александр I» сняли в кинопарке «Москино»

В кинопарке «Москино» завершили съемки фильма «Александр I» — четвертой ленты цикла «Русь». Над проектом работали режиссер Морад Абдель-Фаттах, художественный руководитель Андрей Кравчук и автор идеи Алексей Миллер. Об этом сообщили на портале mos.ru.

Создатели стремились не романтизировать, а показать Александра I как живого человека — со сложным характером, внутренними противоречиями и масштабными решениями, изменившими ход истории.

Фильм сняли на масштабных декорациях кинокластера «Москино», построенных в рамках проекта «Москва — город кино». Воссозданная Соборная площадь стала местом коронации императора, а эпизоды пожара 1812 года снимали в «исторической Москве», где сгорела не бутафория, а настоящие деревянные постройки.

«Мое самое первое впечатление от кинопарка „Москино“ — это восторг от того, что осмысленно стали строиться в одном месте декорации, которыми могут пользоваться все кинематографисты. Присутствует ощущение того, что наконец-то создается что-то во благо производства, во благо индустрии», — рассказал Морад Абдель-Фаттах.

По словам продюсера Сергея Касатова, «Москино» — это не просто площадка, а новая глава для отечественной киноиндустрии. Еще несколько лет назад здесь было пусто, а теперь — павильоны, улицы разных эпох и даже ковбойский городок. Всего построили 24 натурные площадки и десять объектов инфраструктуры. Съемочной группе не пришлось искать локации по всей стране — все нужное уже есть в одном месте.

В фильме снялись Сергей Горошко, Виталий Кищенко, Полина Кутепова, Юлия Абдель-Фаттах, Савелий Кудряшов и другие.

Ранее 5-tv.ru писал, что фильм «Красный шелк» выйдет в прокат в Китае в сентябре.