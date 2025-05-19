Осколок снаряда извлекли из сердца бойца СВО казанские хирурги

Эфирная новость 18 0

Кусок металла застрял в правом предсердии и в любой момент мог привести к внезапной смерти.

Фото, видео: © РИА Новости/Дмитрий Макеев; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

В Казани готовят к выписке пациента после уникальной операции. Хирурги извлекли осколок из сердца бойца.

Старший штурмовой группы получил ранения в зоне СВО в результате разрыва кассетного боеприпаса. Кусок металла застрял в правом предсердии и в любой момент мог привести к внезапной смерти.

«Вот, видите, находится между таким крупным сосудом и аортой, они все пульсируют, осколок мог вызвать в будущем массивное кровотечение», — говорит заведующий отделением торакальной хирургии РКБ Министерства здравоохранения Татарстана Валерий Матвеев.

Три часа длилась операция. Сейчас пациент чувствует себя хорошо. Уже встал на ноги и скоро вернется домой, где его ждут самые близкие — жена и дети.

+2° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 80%
80.77
0.46 90.71
0.61
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 19 мая, для всех знаков зодиака

Последние новости

19:23
Осколок снаряда извлекли из сердца бойца СВО казанские хирурги
19:08
Символ эпохи советского балета: каким был Юрий Григорович
18:52
Поворотный момент: Европа замерла в ожидании результатов разговора Путина и Трампа
18:36
Зеленский не простит: украинская телеведущая допустила эпичный ляп в прямом эфире
18:22
За права каких людей? Amnesty International* признана нежелательной организацией в России
18:15
Бьюти-блогера Алтуняна арестовали по делу о распространении порно

Сейчас читают

Абхазский депутат высмеял невежество конгрессмена Уилсона
Звездная болезнь налицо: психолог разобрала поведение Брухуновой
Умер советский и российский хореограф Юрий Григорович
Овчарки и охрана: как мексиканская звезда ворвалась на съемки с Сашей Петровым

Интересные материалы

🧕Кто вы из сериала «Клон» по знаку зодиака
👩Модный гороскоп всем знакам на весну лето 2025
🪐Гороскоп на май 2025: что ждёт все знаки зодиака
Какие культовые советские фильмы снимали по Золотому кольцу