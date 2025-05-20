Российский беспилотник Zаlа в действии. Лучшее видео из зоны СВО

Расчеты российского беспилотника Zаlа продемонстрировали работу БПЛА
Фото, видео: © РИА Новости/Станислав Красильников; Минобороны РФ; 5-tv.ru
С помощью дронов осуществляется наводка артиллерии ВС РФ.
Расчеты многофункциональных БПЛА Zala соединения ВДВ группировки «Днепр» показали свою работу на каховском направлении Херсонской области. Самые яркие видео из зоны спецоперации — смотрите в материале 5-tv.ru.
В ходе выполнения задачи было обнаружено несколько целей на расстоянии 15 километров, в их числе замаскированный пункт управления БПЛА.
Спецоперация
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.
Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.
США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.
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