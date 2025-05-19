Начинающие предприниматели Москвы смогут пройти бесплатное обучение

Предпринимателям Москвы, только начинающим собственное дело в сфере малого и среднего бизнеса, проведут бесплатное многоуровневое обучение. Об этом сообщает портал mos.ru со ссылкой на Департамент предпринимательства и инновационного развития.

«Наша задача — дать каждому, кто решается начать свое дело, доступ к знаниям, которые повышают его шансы на успех в конкурентной среде», — цитирует сайт руководителя ведомства Кристину Кострому.

Начинающим предпринимателям расскажут о преимуществах франшизы, научат применению полезных инструментов продвижения бизнеса, а также помогут не испугаться и избежать ошибок в самом начале пути.

Обучение включает участие в форуме «Начни бизнес сейчас», три вебинара в рамках онлайн-курса «Запуск бизнеса: изучаем, ошибаемся, преодолеваем» и дистанционный курс «Свое дело: начни сейчас».

Ранее 5-tv.ru писал, каким западным компаниям разрешат вернуться на российский рынок. Президент РФ Владимир Путин обсудил этот вопрос на совещании с представителями деловых кругов. Российский лидер отметил, что нужно обязательно смотреть на все эти вопросы с прагматической точки зрения. И если выгодно России, чтобы та или иная компания вернулась, значит надо ее пускать.