Начинающие предприниматели Москвы смогут пройти бесплатное обучение

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Алексей Мокряков
Алексей Мокряков 26 0

Представителям малого и среднего бизнеса расскажут о том, как избежать ошибок в самом начале пути.

Для начинающих предпринимателей проведут бесплатное многоуровневое обучение

Фото: Официальный портал Мэра и Правительства Москвы/mos.ru

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Предпринимателям Москвы, только начинающим собственное дело в сфере малого и среднего бизнеса, проведут бесплатное многоуровневое обучение. Об этом сообщает портал mos.ru со ссылкой на Департамент предпринимательства и инновационного развития.

«Наша задача — дать каждому, кто решается начать свое дело, доступ к знаниям, которые повышают его шансы на успех в конкурентной среде», — цитирует сайт руководителя ведомства Кристину Кострому.

Начинающим предпринимателям расскажут о преимуществах франшизы, научат применению полезных инструментов продвижения бизнеса, а также помогут не испугаться и избежать ошибок в самом начале пути.

Обучение включает участие в форуме «Начни бизнес сейчас», три вебинара в рамках онлайн-курса «Запуск бизнеса: изучаем, ошибаемся, преодолеваем» и дистанционный курс «Свое дело: начни сейчас».

Ранее 5-tv.ru писал, каким западным компаниям разрешат вернуться на российский рынок. Президент РФ Владимир Путин обсудил этот вопрос на совещании с представителями деловых кругов. Российский лидер отметил, что нужно обязательно смотреть на все эти вопросы с прагматической точки зрения. И если выгодно России, чтобы та или иная компания вернулась, значит надо ее пускать.

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Начинающие предприниматели Москвы смогут пройти бесплатное обучение

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