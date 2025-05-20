Европа продолжает искать варианты, чтобы накачивать оружием Украину. Сегодня министр обороны Финляндии заявил, что его страна будет поставлять боеприпасы Киеву за счет средств от замороженных российских активов. Якобы, уже заключено соглашение на 90 миллионов евро.

И вот тут есть нюанс. Сумма небольшая — ее хватит на поставку всего 12 или 13 тысяч 155-миллиметровых снарядов. Даже в режиме жесткой экономии на фронте этого хватит, максимум, на неделю.

Получается, что Финляндия ворует российские деньги только для того, чтобы показать свою причастность к процессу, а не оказать помощь на самом деле.