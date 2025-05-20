Российские бойцы поделились подробностями освобождения Котляровки в ДНР

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Штурмовики преодолевали особо сложные препятствия с помощью переносных лестниц

Фото, видео: Алексей Коновалов/ТАСС; 5-tv.ru

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Тема:
Спецоперация

На красноармейском направлении СВО российские военные заняли мощный укрепрайон с множеством блиндажей и огневых точек противника. Боевики вырыли перед ним глубокий противотанковый ров. Но наши штурмовики быстро преодолели его с помощью переносных лестниц и, используя эффект неожиданности, освободили поселок Котляровка.

«Спустившись в этот ров, они его преодолели, грубо говоря, как осада замка происходит. Они эти лестницы перекинули, быстро перебрались на ту сторону и влетели в лесополосы, прилегающие к населенному пункту. Противник этой наглости и дерзости не ожидал и, соответственно, первые рубежи были нами прорваны», — объяснил Владислав Рябов, заместитель командира роты по военно-политической работе.

Несмотря на интенсивный ответный огонь, российские бойцы сумели закрепиться в прилегающих лесах и самом поселке. А затем провели зачистку домов, подвалов и блиндажей, во время которой взяли в плен нескольких боевиков.

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