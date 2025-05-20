Время возрождения: три года назад был полностью освобожден Мариуполь

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Три года назад был полностью освобожден Мариуполь

Фото, видео: © РИА Новости/Сергей Бобылев; 5-tv.ru

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После боевых действий многие дома, школы, больницы, спортивные и культурные объекты пришлось восстанавливать практически с нуля.

Сегодня третья годовщина освобождения Мариуполя от украинских нацистов: 20 мая 2022 года в ходе тяжелых затяжных боев наши войска добили остатки боевиков, которые оборудовали огневые точки буквально в каждом доме, а огромный металлургический комбинат «Азовсталь» превратили в почти неприступную крепость.

Причем это было уже второе освобождение от нацистов, в первый раз — в 1943 году. За мужество, стойкость и массовый героизм, проявленные в борьбе за свободу и независимость Отечества, Владимир Путин присвоил Мариуполю почетное звание города воинской славы. Ну а три последних года стали временем его возрождения.

«Я был уверен, что город освободят. Уже тогда у меня был оптимизм, что все отстроится: сожженные дома, все раны будут убраны. Если сравнивать 2022 год, май месяц, лето и время, приближающееся сейчас, май этого года, птица феникс восстала из пепла», — сказал военнослужащий, принимавший участие в освобождении Мариуполя в ходе СВО Захар Корнев.

Многие дома, школы, больницы, спортивные и культурные объекты пришлось восстанавливать практически с нуля. Для этого профессиональные строители и волонтеры съехались сюда со всей страны.

И сегодня уже можно сказать, что Мариуполь вернулся к мирной жизни. А на месте руин, старых домов и коммуникаций советского времени проложены новые дороги и растут современные красивые кварталы.

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