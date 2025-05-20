Миллиард рублей в «Русское лото» выиграл фельдшер с Сахалина

Фельдшер Александр Куряев из Сахалинской области стал победителем новогоднего розыгрыша «Русского лото», который прошел 1 января 2025 года в прямом эфире на телевидении. Его выигрыш составил один миллиард и 200 рублей.

Александр купил билеты в конце ноября 2024 года, увидев рекламу «Новогоднего миллиарда» по телевизору. Мужчина даже не мечтал о том, чтобы стать победителем, однако 2025 год начался с ошеломительной новости: Куряев выиграл крупнейший в истории российских государственных лотерей главный приз. За вычетом налога Александр получит 781 598 156 рублей.

Сейчас Александр работает фельдшером в городской больнице, но большую часть жизни он трудился врачом на судне. Побывал во многих уголках мира, в том числе в Канаде, Корее и Японии.

В семье Куряевых участие в лотереях является традицией. Когда-то мама Александра выиграла в городских розыгрышах стиральную машину, невестка — автомобиль, а сам он — телевизор.

«Я решил приобрести билеты на новогодний розыгрыш „Русского лото“, когда был у мамы. Она предложила схему выбора билетов по наличию конкретных чисел в них: к цифре два прибавить двойку — это будет четыре, к нему прибавить снова двойку — это будет следующее число шесть. Так мы вместе сформировали числа, которые искали в билетах. И я купил 8 таких билетов», — рассказал победитель.

Александр женат. С супругой они вырастили двоих детей, сейчас проводят много времени с внуком. Куряев увлекается рыбалкой и посвящает выходные своему хобби. Выигрыш обязался потратить с умом — купить недвижимость и построить загородный дом у моря, где будет собираться вся семья. Из прочих расходов — катер, чтобы вместе с женой отправиться в путешествие.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что благотворительный тираж «Русского лото» собрал 48,7 млн рублей.