«Чтобы одерживали победы»: ЛДПР передала бойцам ВС РФ вездеходы и военную технику

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Дарья Орлова
Дарья Орлова 27 0

ЛДПР передала бойцам ВС РФ вездеходы и военную технику

Фото, видео: пресс-служба ЛДПР; 5-tv.ru

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Партия продолжит поддерживать российских военнослужащих.

Партия ЛДПР передала бойцам ВС РФ, выполняющим задачи в зоне СВО, десятки автомобилей, мотоциклов и квадроциклов. Церемонию провел председатель партии Леонид Слуцкий, вместе с ним — член ЛДПР Павел Захаров, депутаты и сторонники.

Вместе с автомобилями высокой проходимости ЛДПР передала бойцам военную технику. Список обширный — дроны «Мавик», генераторы, спутниковые системы связи, прицелы, рации, аккумуляторы, зарядные устройства, инкубаторы, пауэрбанки и аптечки. В состав ценного груза вошли также каски, бронежилеты и ночные прицелы.

«Это оборудование для ребят, которые защищают нас, каждого из нас там, на передовой, чтобы они остались живы, чтобы они одерживали победы — большие и малые каждый день», — объяснил Слуцкий.

Он подчеркнул, что ЛДПР намерена на постоянной основе поддерживать российских военных. С этой целью партия планирует увеличивать объемы военной техники, которая будет отправляться на передовую в рамках программы помощи.

Участник СВО с позывным «Султан» поблагодарил партию за помощь и подчеркнул свою уверенность в победе.

«Спасибо партии ЛДПР, спасибо Леониду Эдуардовичу за поддержку и за технику. Победа будет за нами!» — сказал «Султан».

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что загранпаспорт Жириновского ушел с молотка более чем за миллион рублей.

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«Чтобы одерживали победы»: ЛДПР передала бойцам ВС РФ вездеходы и военную технику

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