Лавров: Россия не оставит православных людей Украины в беде

|
Дарья Орлова
Дарья Орлова 31 0

Киевский режим прикладывает немало усилий, чтобы истребить русский язык и ее культуру.

Фото, видео: © РИА Новости/Сергей Бобылев; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Россия не оставит православных людей Украины в беде и добьется того, чтобы их законные права уважались. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в ходе приема по случаю православной Пасхи.

«Объявленные президентом России Владимиром Путиным перемирие по случаю Пасхи, а также его инициатива по случаю Дня Победы были, как вы знаете, проигнорированы режимом Зеленского», — напомнил глава МИДа.

Он объяснил, что это решение киевских властей не удивило ни российскую сторону, ни наблюдателей со стороны.

Лавров добавил, что после насильственного захвата власти в 2014 году киевский режим преследует конкретную цель — истребить все, что так или иначе связано с Россией. Речь идет о русском языке, культуре, традициях, средствах массовой информации и, конечно, каноническом православии.

«Трагичным и в то же время наглядным примером его человеконенавистнической сущности стало многолетнее гонение на крупнейшую конфессию страны — Украинскую православную церковь, которую засевшие в Киеве власти вплотную подвели к юридической ликвидации», — рассказал министр иностранных дел.

Продолжаются захваты храмов, вандализм, нападения на священников и прихожан, отметил Лавров. Особенно жестоким актом надругательства над чувствами верующих стала организация в Киево-Печерской лавре работ по «инвентаризации и проверке исторической и научной ценности мощей святых». Поручили эти работы ветеринарам.

«Эти кощунства осуществляются при попустительстве и даже поддержке многих стран Европы, где поднимают головы призраки неонацизма и сатанизма. Хочу заверить всех присутствующих, что Россия не оставит православных людей Украины в беде и добьется того, чтобы их законные права уважались, а каноническое православие вернуло себе место в духовной жизни народа на украинских землях», — заключил глава МИДа.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Лавров и Рубио провели телефонный разговор.

+2° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 80%
80.41
-0.36 90.51
-0.20
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 20 мая, для всех знаков зодиака

Последние новости

14:21
В подмосковном Егорьевске 17 человек отравились шаурмой из кафе
14:10
«Справедливое урегулирование»: Лавров о позиции России по украинскому кризису
13:56
Путин рассказал Трампу о предотвращении терактов у Кремля во время перемирия
13:54
За последние 30 лет: метеорологи спрогнозировали аномально жаркое лето в России
13:40
Лавров: Россия не оставит православных людей Украины в беде
13:26
Еще не время: чем опасны для здоровья майские арбузы

Сейчас читают

«Хоть дождь пошел»: боец ВС РФ месяц выживал под подбитым танком без еды и воды
«Возможности равны нулю»: в США указали на неспособность Европы оказывать давление на РФ
Ополчились бывшие: сын Кадышевой стал «героем» скандалов и судебных исков
Овчарки и охрана: как мексиканская звезда ворвалась на съемки с Сашей Петровым

Интересные материалы

🧕Кто вы из сериала «Клон» по знаку зодиака
👩Модный гороскоп всем знакам на весну лето 2025
🪐Гороскоп на май 2025: что ждёт все знаки зодиака
Какие культовые советские фильмы снимали по Золотому кольцу