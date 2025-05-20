На «Госуслугах» запустили сервис для защиты от мошенников

На «Госуслугах» запустили новый сервис для защиты от кибермошенников. В последнее время они звонят школьникам, чтобы якобы уточнить данные по экзаменам. Другие под видом сотрудников ЖКХ предлагают сообщить график отключения горячей воды. Взамен просят код авторизации, с помощью которого взламывают личный кабинет пользователя.

В сервисе даны подробные инструкции о том, что делать, если сообщил аферистам свой пароль. Об этом сегодня зашла речь и в пресс-центре «Известий».

«Сама передача пароля от „Госуслуг“, даже если преступники завладели данными и вошли в ваши „Госуслуги“, ничего страшного в этом не этом нет. Нужно главное успокоиться, пойти в ближайшее МФЦ заблокировать доступ и сменить пароль. Ничего в этом страшного нет. Если мошенники будут говорить, что сейчас кто-то будет переводить ваши деньги, завладеет вашим жильем — это неправда. Через „Госуслуги“ невозможно завладеть жильем. Максимум, что возможно — подтвердить микрокредит в финансовой организации», — сказал заместитель начальника отдела по противодействию имущественным преступлениям в сфере компьютерной информации УБК МВД РФ Денис Костин.

Чаще всего мошенники звонят подросткам и пожилым людям — это самая внушаемая категория. Сейчас прорабатывается вопрос об их дополнительной защите. В частности, речь идет о механизме, который назвали «вторая рука», когда пенсионерам для перевода денег или взятия кредита будет необходимо получить согласие близкого родственника или доверенного лица.