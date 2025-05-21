Штурмовики ВС РФ освобождают укрепрайоны на южно-донецком направлении. Лучшее видео из зоны СВО

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Алексей Мокряков
Алексей Мокряков 25 0

Опубликовано видео, как штурмовики группировки «Восток» освобождают укрепрайоны

Фото, видео: © РИА Новости/Константин Михальчевский; Минобороны РФ; 5-tv.ru

Тема:
Спецоперация

Наши бойцы зачистили несколько опорных пунктов неприятеля.

Штурмовые подразделения группировки войск «Восток» продолжают выбивать формирования ВСУ с укрепрайонов на южно-донецком направлении СВО. Самые яркие видео из зоны спецоперации — смотрите в материале 5-tv.ru.

В ходе выполнения боевой задачи наши воины прорвали оборону противника и зачистили ряд опорных пунктов на линии боевого соприкосновения.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

Тема:
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