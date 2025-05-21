Клубника резко выросла в цене в России

Сезон клубники, который только начался в России, уже поразил жителей многих городов ценами. Если сравнивать с прошлым годом, то подорожание почти вдвое. Хотя, конечно, разброс очень большой: от 500 рублей до двух тысяч за килограмм. Самая распространенная ягода в стране уже приближается по стоимости к наркотикам. Почему так происходит — разбирался корреспондент «Известий» Павел Матвеев.

Как там пелось? «Сладка ягода одурманит, горька ягода отрезвит». В этом году горька ягода не нужна — чтобы протрезвиться, достаточно подойти и посмотреть на цены.

На вопрос, почему так дорого, продавцы отвечают: «Она вкусная, сладкая, обалденная». Обалденная-то, может, обалденная, но цена — обалдеть! И так почти везде… но тут ключевое слово «почти». В интернете цены вполне щадящие — уж, по крайней мере, не 700 рублей и, тем более, не 1600 рублей за кило. Значит, так можно было? Что власть скажет?

«Мы не в Советском Союзе живем. Цены на любые продукты не устанавливают органы исполнительной власти. Цены на продукты устанавливают те, кто их продает», — пояснили в Депторге Москвы.

Ладно. Другой киоск в Москве. 500 рублей за «латок», так и написано. Почему такое простое слово с ошибкой — это вопрос для эстетов (впрочем, они и так знают ответ). Вопрос для тех, кто хочет сладкой ягоды — сколько там, в этом «латке»? Ну, на глаз, максимум полкило.

Между тем, в Крыму отборная клубника сейчас — 450 рублей за килограмм. Понятно, затраты на логистику и прочее. Но не в два-три раза же?

Продавцы говорят, в этом году неурожай. Мало получилось: заморозки.

И на черешню — ждем сезона в мурашках. И на сливы там всякие тоже.

«Инфляция и рост цен — это как температура у человека. Сбивать бесполезно, то есть вы так ничего не сделаете, вы не поможете человеку. Помочь человеку может только решение внутренних проблем, которые приводят к этому, к появлению, в данном случае, инфляции», — отмечает Николай Кульбака, кандидат экономических наук.

К чести экономистов, они пытаются успокоить, подвести под это безобразие философскую базу. И она, скорее всего, реально есть. Но почему в Крыму 450 рублей, а в мегаполисах — тысяча? Или нет, стоп. Какая тысяча, вы что? Вот Петербург, например. 1800 рублей! Почему так дорого?!

На вопрос «почему» идеальный ответ — «потому что». В антимонопольной службе нам сказали, что это не их вопрос, потому что нет монополиста. В Роспотребнадзоре заявили, что ценообразованием не занимаются.

В общем, готовьте ваши денежки.