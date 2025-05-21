У бывшего сенатора от Удмуртии обнаружили 10 вилл в Испании

Виктор Хорошавцев, экс-президент компании «Башнефть», бывший сенатор, по версии следствия, украл миллиарды рублей. На днях его заочно арестовали и объявили в международный розыск.

По некоторым данным, Хорошавцев может скрываться в Испании, где он вместе с супругой создал роскошную гостиничную сеть. Корреспондент «Известий» Михаил Блохин провел собственное расследование и выяснил, как выглядит бизнес-империя беглого олигарха.

Казалось бы, что кроме холмистого рельефа объединяет Ижевск и приморскую испанскую Марбелью. Ну вот хотя бы это: на сайте элитного отеля под названием «Вилла Марина» среди владельцев указано имя Виктора Хорошавцева — экс-сенатора Совета Федерации от Удмуртии — и его супруги.

Пока в Москве Хорошавцева заочно арестовывают за мошенничество в особо крупном размере, здесь, в Испании, он строит свою гостиничную империю. Причем, не просто гостиницы, а элитный комплекс «Вилла Марина», это — внимание — десять частных вилл со своими садами, бассейнами и выходом к морю.

На эксклюзивных кадрах «Известий» виллы бывшего российского политика и снаружи, и внутри. Почти вся эта недвижимость под сдачу — для обеспеченных туристов.

За этой живой изгородью находится виллы, стоимостью от 100 тысяч рублей в сутки. И отбоя от клиентов нет. В каждой вилле — свой бассейн, спа, шесть отдельных номеров. Цены такие, что и Барвихе не снилось. Пытаемся забронировать апартаменты на ближайшие выходные — а здесь все уже раскуплено.

В этих гостиницах — украинский и российский персонал. Испанский бизнес Хорошавцева рассчитан на своих — обеспеченных русскоговорящих.

«Русские с большими деньгами приезжают сюда и не обращают особого внимания на стоимость жилья… А цены тут кусаются — небольшой дом у моря стоит шесть миллионов евро», — говорит Альваро Мурель, владелец кафе в Марбелье.

Если одна вилла стоит шесть миллионов евро, не сложно посчитать, что весь гостиничный комплекс — больше 60 миллионов.

Марбелья — испанская столица люкса, так полюбившаяся богачам со всего мира, в том числе, русским. Поэтому здесь самые дорогие машины, яхты, ну и, конечно же, виллы.

Виктор Хорошавцев руководил «Белкамнефтью», затем семь лет был членом Совета Федерации, после — директором АФК «Системы» и «Башнефти». Откуда у российского экс-политика и бизнесмена миллионы евро — знает следствие. В Москве его заочно арестовали за мошенничество в особо крупном размере.

На испанский бизнес Хорошавцев мог заработать одной многоходовочкой. По версии следствия, через свои фирмы он выводил деньги из шести частных пенсионных фондов и таким образом за несколько лет украл почти девять миллиардов рублей. Ограбив пенсионеров, обеспечил себе безбедную старость.

«Как-то так заведено в нашей семье, что мы стараемся жить нормальной жизнью, а не какие-то большие, очень дорогостоящие покупки делать», — говорил когда-то Хорошавцев.

Считает ли Хорошавцев элитный гостиничный комплекс «Вилла Марина» дорогостоящей покупкой — не известно, но в любом случае он знал, куда вкладывать деньги. В Марбелье — в переводе с испанского «красивое море» — любят отдыхать Мадонна, Элтон Джон, Хулио Иглесиас.

Плюс — место безопасное. Россия хоть и объявила экс-сенатора в розыск, но у нас с Испанией нет договора об экстрадиции.