Россиянин получил тяжелые травмы головы в драке в Сербии

Во время драки в сербском Белграде 20-ти летний гражданин России получил тяжелые травмы. Мужчину госпитализировали с переломом черепа

По данным сербского издания Telegraf, инцидент произошел в Белграде. Россиянин и 22-летний мужчина вместе употребляли алкоголь, когда между ними возникла словесная перепалка. Ссора быстро переросла в драку, в ходе которой нападавший нанес россиянину множественные удары по голове.

Пострадавшего срочно доставили в Центр неотложной помощь, где врачи диагностировали перелом основания черепа и кровоизлияние в мозг. Из-за тяжести травм молодого человека оставили на стационарном лечении.

Полиция Белграда оперативно установила и задержала подозреваемого. Против него возбуждено уголовное дело по статье о причинении тяжких телесных повреждений. Расследование продолжается, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Это не первый случай нападения на россиян за рубежом за последнее время. Ранее на Кипре четверо граждан Украины жестоко избили 33-летнего россиянина. Пострадавшему диагностировали перелом черепа, травмы лица и кровотечение в левом глазу. Он был госпитализирован в тяжелом состоянии и готовился к операции. Полиция задержала всех четверых участников нападения.

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