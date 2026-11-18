Лерчек и Сквиччиарини дали понять, что свадьба не за горами

Помилованная блогер Лерчек (Валерия Чекалина) и тренер по танцам Луис Сквиччиарини намекнули, что свадебное торжество может состояться в ближайшее время, но точную дату предпочли держать в секрете.

Во время трансляции в Instagram* Чекалина и Сквиччиарини ответили на вопрос одного из подписчиков о том, когда же они планируют сыграть свадьбу.

«Нужно подумать, когда будет хороший момент», — приводит слова отца ребенка РИА Новости.

Сама Лерчек с иронией заметила, что этого «хорошего момента» можно ждать целую вечность.

После этого Сквиччиарини дал понять, что не собирается заранее раскрывать подробности предстоящего торжества.

«Если все узнают, это уже не сюрприз, неинтересно… Скоро», — добавил он.

Президент России Владимир Путин 14 ноября подписал указ о помиловании Валерии Чекалиной. Документ освободил блогера не только от условного срока, но и от обязанности выплачивать штраф в размере 765 миллионов рублей. Кроме того, с нее сняли запрет на деятельность в интернете. Это решение открыло Лерчек путь к поездке в Китай для лечения онкологического заболевания, с которым она борется.

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