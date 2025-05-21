Состоялась премьера второй части документального фильма «Азов* головного мозга»
Новый эпизод — интервью с украинскими боевиками, которые отбывают наказание в колонии в ДНР.
Фото, видео: Евгений Мессман/ТАСС; 5-tv.ru
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В третью годовщину освобождения Мариуполя состоялась премьера второй часта документального фильма «Азов* головного мозга». Это продолжение нашумевшего фильма, который вышел в августе 2022 года. Новый эпизод — интервью с бойцами запрещенного батальона «Азов»*, которые содержались в российских тюрьмах. Съемочная группа побывала в колонии в ДНР, где пообщалась с заключенными.
«Во втором фильме мы видим, как сами командиры, бойцы „Азова“ признаются в своих преступлениях. Мы, безусловно, помним и Нюрнбергский процесс, когда в качестве улики, одной из главных улик была кинохроника, была кинопленка. Именно эта кинохроника позволила наказать нацистских преступников. И мы сегодня делаем такие фильмы, чтобы через 5-10-20 лет мир никогда вновь не мог оправдывать нацизм», — рассказывает Марина Ким, автор и продюсер фильма.
В фильме азовцы признаются в своих преступлениях против российских военных и мирных жителей. Рассказывают про преступные приказы, которые давали их командиры. Часть фигурантов уже получили реальные сроки за содеянное.
* — признаны в РФ террористами или террористическими организациями.
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