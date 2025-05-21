Взрыв в жилом доме Ставрополя: количество пострадавших увеличилось
Количество пострадавших после взрыва в жилом доме в Ставрополе увеличилось
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Угрюмов Кирилл; 5-tv.ru
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Ударной волной выбило стекла, разрушена одна из квартир. По предварительным данным, сдетонировал бытовой газ.
Звук взрыва разбудил этим утром жителей одной из многоэтажек в Ставрополе. Ударная волна невероятной силы превратила в руины одну из квартир.
Куски бетона разлетелись по всей округе. Часть упала на припаркованные внизу автомобили, под обломками оказались десятки машин. Повреждены и соседние квартиры, в доме выбиты стекла. Сразу после хлопка начался пожар, который оперативно потушили.
Серьезно пострадала местная жительница, она в больнице. По предварительным данным, причина случившегося — взрыв бытового газа.
Как сообщили позднее в Министерстве здравоохранения Ставропольского края, количество пострадавших увеличилось до трех человек.
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