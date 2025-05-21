В возрасте 33 лет: умер экс-хоккеист «Металлург Магнитогорск» Кирилл Лебедев

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Дарья Евстрахина
Дарья Евстрахина Срочная новость 52 0

Экс-хоккеист КХЛ Кирилл Лебедев умер в 33 года

В возрасте 33 лет: умер экс-хоккеист «Металлург Магнитогорск» Кирилл Лебедев

Фото: Артур Лебедев/ТАСС

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Он также играл за «Сочи», «Сибирь» и «Куньлунь».

Бывший хоккеист клуба «Металлург Магнитогорск» Кирилл Лебедев умер в возрасте 33 лет. Официальное объявление сделала пресс-служба команды в официальном Telegram-канале.

«Не стало бывшего игрока „Металлурга“ Кирилла Лебедева. Воспитанник магнитогорского хоккея скончался на 34-м году жизни», — опубликован пост.

О причинах смерти пока не сообщается, но известно, что следы насилия, по предварительной информации, отсутствуют.

Лебедев родился 1 октября 1991 года в Магнитогорске. В 2009 году он стал чемпионом Молодежной хоккейной лиги (МХЛ) в составе команды «Стальные лисы», продемонстрировав яркую игру и высокий потенциал.

В разные годы Лебедев выступал за ряд клубов Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), включая магнитогорский «Металлург», «Сочи», «Сибирь» и китайскую команду «Куньлунь».

Спортсмен также основал собственную Lebedev Hockey School для детей с 2012 по 2016 года рождения. Хоккейную карьеру завершил в 2022-м. В последние годы жизни вел собственный спортивный блог, где рассказывал о хоккее.

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