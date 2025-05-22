Слезы градом, макияж размазан: певица Власова рассказала о ссоре с продюсером

Этот конфликт длился 25 лет.

Певица Наталия Власова поругалась с продюсером ее песни «Я у твоих ног» из-за того, что тот предложил ей обнажиться ради клипа. Об этом звезда рассказала во время беседы с 5-tv.ru на премьере сериала «Фишер. Затмение».

Конфликт вспыхнул прямо на съемочной площадке в конце 1990-х. Тогда ей было всего 19 лет. По словам певицы, Кальварский предложил откровенную сцену, которую она не смогла принять. Эмоции зашкаливали — ссора, слезы, истерика.

«Меня не могли снимать, потому что у меня градом лились слезы, размазывался макияж. В итоге сняли совсем не то, что планировали — облили меня ледяной водой и дали водки», — поделилась певица.

В результате — разрыв отношений на 25 лет.

«Прошлым летом в кафе я его увидела, подошла, и мне так захотелось все больше никогда не вспоминать, кроме всего классного, что он сделал для меня. И я подошла к нему и сказала: «Сережка, я так рада тебя видеть. Спасибо тебе огромное за все, что ты для меня сделал», — добавила Власова.

А несколько недель назад их снова свела судьба — уже в эфире Первого канала. Пока Власова давала интервью в программе Николая Цискаридзе, на экранах неожиданно появился Кальварский. «Привет, Наташка!» — сказал он на видео.

«Это такой кайф снова найти человека, которого ты когда-то потерял», — подвела Власова.

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