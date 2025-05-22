«Молния» поразила пункт управления FРV-дронами ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО

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Алексей Мокряков
Алексей Мокряков 27 0

Опубликовано видео, как «Молния-2» поразила пункт управления FРV-дронами ВСУ

Фото, видео: Минобороны РФ; 5-tv.ru

Тема:
Спецоперация

Уничтожены три подготовленных расчета БПЛА неприятеля.

Расчеты БПЛА самолетного типа «Молния-2» уничтожили пункт управления FPV-дронами ВСУ на красноармейском направлении. Самые яркие видео из зоны спецоперации — смотрите в материале 5-tv.ru.

Украинские националисты потеряли до трех подготовленных расчетов БПЛА. «Молния-2» же показал высокую эффективность в ходе выполнения боевых задач.

«БПЛА сейчас развиваются с сумасшедшей скоростью. Основная ударная работа идет именно БПЛА. В данном случае расчет „Молнии-2“ работает на красноармейском направлении. Поражает живую силу, технику противника и огневые точки», — рассказал командир подразделения с позывным «Каспер».

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

Тема:
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