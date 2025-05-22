Лес не спасет — на боевую задачу вылетает Су-25. Лучшее видео из зоны СВО

|
Алексей Мокряков
Алексей Мокряков 25 0

Опубликовано видео, как Су-25 нанес удар по боевикам ВСУ в лесополосе

Фото, видео: © РИА Новости; Минобороны РФ; 5-tv.ru

Тема:
Спецоперация

В ходе работы экипажа уничтожена группа боевиков ВСУ.

Экипаж Су-25 группировки войск «Центр» нанес удар по боевикам ВСУ, пытавшимся укрыться в лесистой местности. Самые яркие кадры из зоны СВО — смотрите в материале 5-tv.ru.

Удар наносился неуправляемыми авиационными ракетами. Все указанные разведкой цели были уничтожены.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

Тема:
Спецоперация
22 мая
«Молния» поразила пункт управления FРV-дронами ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
21 мая
Антидроновые костюмы помогли бойцам ВС РФ освободить Новоалександровку
21 мая
Состоялась премьера второй части документального фильма «Азов* головного мозга»
21 мая
«Искандер» уничтожил до 70 боевиков в Сумской области
21 мая
Опорник ВСУ не устоял против натиска «Ночных охотников». Лучшее видео из зоны СВО
21 мая
Штурмовики ВС РФ освобождают укрепрайоны на южно-донецком направлении. Лучшее видео из зоны СВО
20 мая
Российские бойцы поделились подробностями освобождения Котляровки в ДНР
20 мая
«Ураган» снес командный пункт ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
20 мая
Расчеты FPV-дронов ВС РФ уничтожили несколько джипов и пикапов ВСУ
20 мая
Российский беспилотник Zаlа в действии. Лучшее видео из зоны СВО
+2° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 80%
79.75
-0.56 91.30
1.33
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 22 мая, для всех знаков зодиака

Последние новости

8:08
Эксперт перечислил разрешенные для работы в такси автомобили
7:57
Новый раунд переговоров между РФ и Украиной может пройти в Ватикане
7:48
«Не хороню их»: Юлия Волкова о самых сложных сценах для актеров в кино
7:30
Лес не спасет — на боевую задачу вылетает Су-25. Лучшее видео из зоны СВО
7:12
«Умеют слушать»: продюсер Александр Цой о работе с детьми на съемочной площадке
6:59
За утро ликвидированы 9 летевших на Москву беспилотников ВСУ

Сейчас читают

Без суда и следствия: новые репрессии на Украине за уклонение от ВСУ
Кевин Смит хотел бы пригласить Юру Борисова сняться в своем фильме
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 22 мая, для всех знаков зодиака
Овчарки и охрана: как мексиканская звезда ворвалась на съемки с Сашей Петровым

Интересные материалы

🧕Кто вы из сериала «Клон» по знаку зодиака
👩Модный гороскоп всем знакам на весну лето 2025
🪐Гороскоп на май 2025: что ждёт все знаки зодиака
Какие культовые советские фильмы снимали по Золотому кольцу