Опубликовано видео, как Су-25 нанес удар по боевикам ВСУ в лесополосе
Фото, видео: © РИА Новости; Минобороны РФ; 5-tv.ru
В ходе работы экипажа уничтожена группа боевиков ВСУ.
Экипаж Су-25 группировки войск «Центр» нанес удар по боевикам ВСУ, пытавшимся укрыться в лесистой местности. Самые яркие кадры из зоны СВО — смотрите в материале 5-tv.ru.
Удар наносился неуправляемыми авиационными ракетами. Все указанные разведкой цели были уничтожены.
Спецоперация
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.
Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.
США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.
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