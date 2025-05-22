Депутата исключили из партии из-за скандала в библиотеке Нефтеюганска

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Депутата Афлятунова исключили из партии за скандал в библиотеке Нефтеюганска

Фото, видео: ВКонтакте/Альберт Афлятунов/afliatunic; 5-tv.ru

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Альберт Афлятунов оскорбил уборщицу.

Активист «Молодой гвардии Единой России» Альберт Афлятунов остался без партийного билета после учиненного скандала в библиотеке Нефтеюганска. Он пришел туда в нерабочий день, в воскресенье, и был крайне возмущен тем, что его не пустила пройти внутрь уборщица.

Молодой человек настолько был уверен в своей правоте, что выложил перепалку в свои соцсети. Хамское поведение молодогвардейца вызвало волну критики и широкий общественный резонанс. После этого Афлятунов решил на всякий случай извиниться, но, похоже, так и не понял, что своим поведением он нарушил все нормы этики и морали.

«Я приношу публичные извинения той женщине за то, что я слишком демонстративно отстаивал свои права. Я не жалею! Если бы я сделал по-другому… у этой женщины было бы другое мнение о нас с вами», — заявил Афлятунов.

Как нам стало известно, такие извинения работница библиотеки, с которой поскандалил Афлятунов, не приняла. Женщина теперь опасается за свою судьбу и старается не выходить из дома.

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