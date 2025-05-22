В московской школе «Самбо-70» прошел последний звонок

Последний звонок прозвучал сегодня для выпускников «Самбо-70» в Москве. Там воспитывают спортсменов мирового уровня. Среди ее учеников — Камила Валиева, Евгения Медведева, Юлия Липницкая.

Этот год для «Самбо-70» особенный, школа отмечает 55-летие

По уже сложившейся традиции поздравить выпускников приехали участники байкерского клуба. На торжественную линейку также пришли родители и ученики школы, выпускники прошлых лет.

В финале мероприятия ребят проводили первоклассники, выпустив в небо воздушные шары.