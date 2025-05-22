«Лгать в глаза»: Лерчек не рассказывала детям о домашнем аресте

У знаменитости подрастают двойняшки.

Блогер Лерчек (настоящее имя — Валерия Чекалина. — Прим. ред.) скрывала от детей, что находится вместе с экс-мужем Артемом под домашним арестом. Об этом корреспонденту 5-tv.ru рассказала сама интернет-знаменитость после продления судом данной меры пресечения.

По словам блогера, она долгое время обманывала собственных наследников, не говорила о выдвинутых против нее обвинениях в незаконном выводе более 250 миллионов рублей из России. Электронный браслет, который надевают на ноги людям, ограниченным по решению суда в передвижениях, она называла шагомером.

Но сохранить тайну не вышло. Детям Чекалиной о произошедшем с родителями рассказали одноклассники, и блогеру пришлось признаться.

«Это было ужасно — так лгать своим детям в глаза. Поэтому пришлось со временем рассказать всю правду, что вот такое бывает. Но ничего, они молодцы», — призналась интернет-звезда.

В сложившихся обстоятельствах Лерчек помогают мама и брат, которые находятся рядом с ней. Она отметила, что много времени проводит с семьей, и за эту возможность блогер даже благодарна.

«С детьми постоянно. Уроки делаем, оценки стали лучше, готовим, пиццу печем, пирожки, жарим бургеры. Наслаждаемся временем вместе. Ну вот этому я, наверное, благодарна», — рассказала знаменитость.

У Валерии двое детей — двойняшки Алиса и Богдан. Они родились в браке с Артемом Чекалиным в 2016 году.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что экс-супруги Чекалины остаются под домашним арестом до конца июня. В ходе заседания Лерчек распакалась.