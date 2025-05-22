Путин вручил звезду Героя РФ закрывшей собой бойца медсестре

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Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 17 0

Она оказывала военнослужащим первую помощь под обстрелом ВСУ.

Путин вручил звезду Героя РФ закрывшей собой бойца медсестре

Фото: kremlin.ru

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Медсестре медпункта мотострелкового подразделения ефрейтору Людмиле Болилой присвоено звание Героя России. Звезду военнослужащей, оказавшей помощь раненным солдатам под обстрелом ВСУ, вручил президент РФ Владимир Путин на церемонии в Екатерининском зале Сенатского дворца в Кремле.

«И награды государства, общественное признание — важный знак того, что вы и такие люди, как вы, нужны России», — сказал глава государства.

Людмила Болилая оказывала первую помощь российским военным в зоне боевых действий. Она вышла из укрытия, чтобы подготовить раненных к эвакуации в госпиталь. Когда Болилая помогала одному из солдат, они попали под обстрел. Людмила прикрыла военнослужащего своим телом и приняла все осколки снарядов на себя. Получив тяжелые ранения, она смогла спасти солдату жизнь.

Людмила Болилая была представлена командованием к государственной награде за героизм, мужество, отвагу, самоотверженность и самопожертвование, которые она проявила при выполнении воинского долга.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что на второй поток президентской программы «Время героев» был отобран 31 Герой России.

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