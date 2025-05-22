Путин вручил звезду Героя РФ закрывшей собой бойца медсестре

Медсестре медпункта мотострелкового подразделения ефрейтору Людмиле Болилой присвоено звание Героя России. Звезду военнослужащей, оказавшей помощь раненным солдатам под обстрелом ВСУ, вручил президент РФ Владимир Путин на церемонии в Екатерининском зале Сенатского дворца в Кремле.

«И награды государства, общественное признание — важный знак того, что вы и такие люди, как вы, нужны России», — сказал глава государства.

Людмила Болилая оказывала первую помощь российским военным в зоне боевых действий. Она вышла из укрытия, чтобы подготовить раненных к эвакуации в госпиталь. Когда Болилая помогала одному из солдат, они попали под обстрел. Людмила прикрыла военнослужащего своим телом и приняла все осколки снарядов на себя. Получив тяжелые ранения, она смогла спасти солдату жизнь.

Людмила Болилая была представлена командованием к государственной награде за героизм, мужество, отвагу, самоотверженность и самопожертвование, которые она проявила при выполнении воинского долга.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что на второй поток президентской программы «Время героев» был отобран 31 Герой России.