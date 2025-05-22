Задержан бывший вице-губернатор Кубани Нестеренко

В Краснодарском крае по информации «Известий» задержан бывший вице-губернатор Александр Нестеренко.

Предварительно, его подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями. Дома и на рабочем месте чиновника прошли обыски.

Покинуть пост Нестеренко, который курировал строительную отрасль региона, предложил накануне глава региона. Поводом стали плохие результаты работы, в том числе значительное отставание от графика сдачи социальных объектов. Из 149-ти — больше половины не готовы.