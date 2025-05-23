Совет ЕС обсудит вопрос лишения Венгрии права голоса

Совет ЕС снова попытается лишить Венгрию права голоса. Такие меры обсудят на ближайшем заседании 27 мая.

Будапешт неоднократно выступал против политики ЕС, в том числе грозился наложить вето на продление антироссийских санкций.

Кроме того, Венгрия отказывается поддерживать новые пакеты помощи Киеву. И теперь Брюссель хочет применить седьмую статью договора о ЕС — она позволяет лишить страну права голосовать, если та угрожает ценностям Евросоюза. Каким именно, конечно, никто не поясняет, но звучит громко.

Правда, это решение должно быть принято единогласно, а с этим в дружной европейской семье могут возникнуть проблемы.

Это уже восьмое слушание по Венгрии, а сама процедура была инициирована еще в 2018 году.