Совет ЕС обсудит вопрос лишения Венгрии права голоса

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Заседание состоится 27 мая, это уже восьмое слушание по Будапешту.

Фото, видео: www.globallookpress.com/Zheng Kaijun; 5-tv.ru

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Совет ЕС снова попытается лишить Венгрию права голоса. Такие меры обсудят на ближайшем заседании 27 мая.

Будапешт неоднократно выступал против политики ЕС, в том числе грозился наложить вето на продление антироссийских санкций.

Кроме того, Венгрия отказывается поддерживать новые пакеты помощи Киеву. И теперь Брюссель хочет применить седьмую статью договора о ЕС — она позволяет лишить страну права голосовать, если та угрожает ценностям Евросоюза. Каким именно, конечно, никто не поясняет, но звучит громко.

Правда, это решение должно быть принято единогласно, а с этим в дружной европейской семье могут возникнуть проблемы.

Это уже восьмое слушание по Венгрии, а сама процедура была инициирована еще в 2018 году.

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