Совет ЕС обсудит вопрос лишения Венгрии права голоса
Заседание состоится 27 мая, это уже восьмое слушание по Будапешту.
Фото, видео: www.globallookpress.com/Zheng Kaijun; 5-tv.ru
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Совет ЕС снова попытается лишить Венгрию права голоса. Такие меры обсудят на ближайшем заседании 27 мая.
Будапешт неоднократно выступал против политики ЕС, в том числе грозился наложить вето на продление антироссийских санкций.
Кроме того, Венгрия отказывается поддерживать новые пакеты помощи Киеву. И теперь Брюссель хочет применить седьмую статью договора о ЕС — она позволяет лишить страну права голосовать, если та угрожает ценностям Евросоюза. Каким именно, конечно, никто не поясняет, но звучит громко.
Правда, это решение должно быть принято единогласно, а с этим в дружной европейской семье могут возникнуть проблемы.
Это уже восьмое слушание по Венгрии, а сама процедура была инициирована еще в 2018 году.
Читайте также
80%
Нашли ошибку?