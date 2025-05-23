«За 30 лет дружбы»: Волочкова горюет из-за смерти Григоровича

Известный хореограф был наставником балерины.

Народный артист СССР сыграл в жизни заслуженной артистки России Анастасии Волочковой большую роль. Об этом корреспонденту 5-tv.ru рассказала сама знаменитость на XIV Русской музыкальной премии телеканала RU.TV.

Звезды балета были знакомы 30 лет. За это время Григорович стал для Волочковой другом, который оказал огромное влияние на судьбу бывшей примы Большого театра.

«В моей жизни он сыграл судьбоносную роль. Он вручил мне золотую медаль на конкурсе Международного артиста балета имени Сержа Лифаря (балетмейстер, теоретик танца. — Прим. ред.), когда мне было 20 лет», — поделилась Анастасия.

Кроме того, Григорович помог Волочковой в трудное время. Артистка вспоминала, что после того, как ее выжили из театра в России, она начала танцевать в Лондоне. Однако хореограф дождался окончания ее контракта в Великобритании и вернул в Москву.

«Я вынуждена была остаться в Лондоне, потому что мне создавали невыносимые условия в театре и просто выжимали. <…> Григорович дождался, пока закончится контракт. Позвонил мне и сказал, что он настаивает на том, чтобы я вернулась в Россию и танцевала его премьеру „Лебединого озера“. И лично приехал за мной», — пояснила балерина.

Анастасия признала, что у хореографа был непростой характер, но это не помешало ей разглядеть множество положительных качеств в своем педагоге.

«За 30 лет нашей дружбы можно было почувствовать: он действительно был иногда таким деспотом. Но его очень уважали. В нем просто очень много граней характера было: и доброта, и свет», — поделилась артистка.

Она сказала, что Григорович прожил счастливые 98 лет. Прощание с хореографом проходит в Большом театре. Анастасия хотела посетить церемонию, но была уверена в том, что ей не позволят проводить наставника.

Ведь, когда умерла супруга балетмейстера Наталья Бессмертнова, которая также преподавала у Анастасии Волочковой, знаменитость подпускать к телу покойной не хотело руководство театра. Попрощаться со своей женой ученицы позволил сам Григорович.

«Меня не пускали к гробу. Представляете? И Юрий Николаевич за руку меня проводил поклониться своему педагогу. Это настолько циничный был поступок со стороны руководства театра. Не знаю, как будет сейчас», — возмутилась балерина.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что стала известна причина смерти Юрия Григоровича.