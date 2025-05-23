Боевики террористического нацбатальона «Айдар»* развернули полевые крематории на границе Донецкой Народной Республики (ДНР) и Днепропетровской области. Об этом сообщило ТАСС со ссылкой на силовые структуры.

По данным ведомства, киевский режим с помощью таких крематориев пытается скрыть потери в Вооруженных силах Украины (ВСУ). С линии фронта тела и фрагменты увозят в чем попало — даже в обычных пакетах из супермаркета.

Также сообщается, что внутри подразделения возникли конфликты. Боевики недовольны, что новобранцы выступают против скрытной кремации.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

* — организация признана террористической и запрещена в РФ