Россия вернула из украинского плена 270 военных и 120 гражданских лиц

В рамках обмена пленными по формуле «1000 на 1000» украинская сторона передала России 270 российских военных и 120 гражданских лиц. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«В соответствии с российско-украинскими договоренностями, достигнутыми 16 мая в Стамбуле, с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 270 российских военнослужащих, а также 120 гражданских лиц, в том числе захваченных ВСУ мирных жителей Курской области», — сказано в сообщении.

В ведомстве отметили, что в настоящий момент российские военные и гражданские лица пребывают на территории Белоруссии. Там им оказывают необходимую медицинскую и психологическую помощь.

Позднее они будут доставлены в Россию для прохождения лечения и реабилитации. В ближайшие дни обмен пленными будет продолжен.

Отмечается, что взамен киевскому режиму были переданы 270 боевиков ВСУ и 120 гражданских лиц.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Песков сообщил об отправке Киеву списка для обмена пленными. Договоренность об обмене пленными — одно из следствий переговоров делегаций России и Украины в Стамбуле. Эта инициатива принадлежит российской стороне.