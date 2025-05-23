Россия вернула из украинского плена 270 военных и 120 гражданских лиц

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Дарья Орлова
Дарья Орлова Срочная новость 16 0

Сейчас они находятся на территории Белоруссии.

В рамках обмена пленными Киев передал России 390 человек

Фото: © РИА Новости/Илья Наймушин

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В рамках обмена пленными по формуле «1000 на 1000» украинская сторона передала России 270 российских военных и 120 гражданских лиц. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«В соответствии с российско-украинскими договоренностями, достигнутыми 16 мая в Стамбуле, с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 270 российских военнослужащих, а также 120 гражданских лиц, в том числе захваченных ВСУ мирных жителей Курской области», — сказано в сообщении.

В ведомстве отметили, что в настоящий момент российские военные и гражданские лица пребывают на территории Белоруссии. Там им оказывают необходимую медицинскую и психологическую помощь.

Позднее они будут доставлены в Россию для прохождения лечения и реабилитации. В ближайшие дни обмен пленными будет продолжен.

Отмечается, что взамен киевскому режиму были переданы 270 боевиков ВСУ и 120 гражданских лиц.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Песков сообщил об отправке Киеву списка для обмена пленными. Договоренность об обмене пленными — одно из следствий переговоров делегаций России и Украины в Стамбуле. Эта инициатива принадлежит российской стороне.

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