Дмитрий Патрушев высадил дерево в рамках акции «Сад Памяти»

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Дарья Орлова
Дарья Орлова 10 0

Участники движения планируют высадить 27 миллионов деревьев в память о каждом из погибших в годы Великой Отечественной войны.

Фото, видео: Пресс-служба Дмитрия Патрушева; 5-tv.ru

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Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Патрушев стал участником XI Невского международного экологического конгресса. После пленарного заседания, проведенного с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко и коллегами из иностранных государств, Патрушев высадил дерево в рамках акции «Сад Памяти».

Вице-премьер РФ объяснил, «Сад памяти» — патриотическая акция, которая проходит по всей стране и за рубежом. Участники движения планируют высадить 27 миллионов деревьев в память о каждом из погибших в годы Великой Отечественной войны.

«Сад памяти» также способствует экологическому просвещению и передаче исторической памяти о подвигах наших героев юному поколению, добавил Патрушев.

«Мы уделяем большое внимание восстановлению лесов. В 2025 году в России запланировано лесовосстановление на площади свыше 1,3 млн га. Эта работа ведется в рамках отдельного федерального проекта национального проекта „Экологическое благополучие“. Свой вклад в нее ежегодно вносят и волонтеры — участники экологических акций», — рассказал вице-премьер.

В рамках XI Невского международного экологического конгресса Патрушев провел две международные встречи. Первая — с вице-президентом Исламской Республики Иран и главой Организации по охране окружающей среды Ширзой Ансари.

Вторая — с представителем президента Азербайджанской Республики по вопросам климата Мухтаром Бабаевым. С этими государствами Россия сотрудничает в рамках Тегеранской конвенции по защите морской среды Каспийского моря.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Россия вносит значительный вклад в защиту экологии Земли.

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