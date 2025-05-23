«Подогревают конфликт»: Лавров обрушился с критикой на действия лидеров ЕС

Лавров обрушился с критикой на действия Макрона, Мерца и Стармера
Фото, видео: LUDOVIC MARIN/POOL/ТАСС; 5-tv.ru
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Кураторы украинского режима несут ответственность за убийство мирных жителей.
Европейские лидеры — президент Франции Эммануэль Макрон, премьер-министр Великобритании Кир Стармер, канцлер Германии Фридрих Мерц и другие, опекая киевский режим, только подогревают конфликт. Об этом заявил министра иностранных дел России Сергей Лавров.
«Не случайно, когда они истерично пытаются противопоставить нашей линии на урегулирование через устранение первопричин конфликта свою идею объявления немедленного перемирия без каких-либо предварительных условий, они, в том числе, имеют в виду, что такая формулировка позволяет продолжать накачивать киевский режим вооружением. Из их публичных высказываний видно, что это — позиция, которую они не хотят сдавать. И тем самым „подогревают“ конфликт», — отметил глава МИД РФ.
Сергей Лавров подчеркнул, что в эскалации конфликта, безусловно, есть европейская ответственность.
«Думаю, что когда мы будем рассматривать последствия этого конфликта (надеюсь, что это будет после урегулирования), от ответственности уйти будет трудно», — заключил министр.
Ранее 5-tv.ru публиковал комментарий Сергея Лаврова о том, что активные атаки ВСУ по территории России являются попыткой сорвать процесс мирных переговоров, которые начались между РФ и Украиной.
За последние трое суток ВСУ запустили рекордное количество беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) по территории России. Их количество достигло 788 штук. Атаки дронов были отражены. Однако есть информация о раненых и погибших мирных гражданах.
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