У челябинца обнаружили «гнездо» паразитов в простате

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Дарья Орлова
Дарья Орлова 30 0

В Челябинске врачи нашли у пациента гнездо паразитов в простате

Причиной проблем с мочеиспусканием у челябинца стало «гнездо» паразитов

Фото: © РИА Новости/Дмитрий Макеев; 5-tv.ru

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Кроме того, у мужчины оказались поражены печень и брюшная полость.

У жителя Челябинской области обнаружили кисты с личинками паразита эхинококка в печени, брюшной полости и предстательной железе. Об этом сообщили в департаменте здравоохранения региона.

Пациент на протяжении семи лет пытался вылечить простатит. Все попытки были тщетны, пока однажды врачи не обнаружили у него в предстательной железе шокирующую находку — зловредную кисту с паразитами.

«За 25 лет своей практики впервые встречаю такую локализацию. Удалять цисты пришлось сразу в пяти местах. Самая крупная располагалась в печени, еще три — в нижнем этаже брюшной полости и одна в предстательной железе, это место, где крайне редко фиксируются такие случаи», — рассказал хирург ГКБ № 1 Алексей Веретенников.

Он добавил, что киста, которая располагалась в печени, развивалась в задней части органа, очень близко к крупному кровеносному сосуду. Чтобы добраться до нее, пришлось буквально разворачивать печень, и только после этого удалять гнездо с паразитами.

Операция длилась пять часов. Предварительно мужчина подвергся специальной химиотерапии, необходимой, чтобы снизить жизненную способность паразитов. Пациент предполагает, что мог заразиться эхинококком несколько лет назад. Тогда он жил в селе и держал большое хозяйство: овец, кур и собак.

«Резали барашков периодически, и там я видел такие вот кругляши у них в печени», — рассказал он.

Животные — природные хозяева эхинококка, отметили в департаменте здравоохранения. Этот червь попадает в человеческий организм при несоблюдении гигиены. Как правило, локализуется в печени и легких. В некоторых случаях поражает головной мозг. Результат отсутствия лечения эхинококка — инвалидизация и гибель человека.

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