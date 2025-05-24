Хоккеист Александр Овечкин вернулся в Россию

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Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 45 0

Накануне он стал обладателем престижной награды НХЛ за ​​лидерство в сезоне 2024/25.

Александр Овечкин вернулся на Родину

Фото: © РИА Новости/Алексей Филиппов

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Российский хоккеист и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин прибыл в Россию, пишет ТАСС.

Агентство также опубликовало видео возвращения спортсмена на Родину. На кадрах возле припаркованных автомобилей Овечкин фотографируется с поклонницами, которые поджидали его у аэропорта Домодедово.

Одна из причин визита Александра — приглашение на заседание комитета Госдумы по физической культуре и спорту. Хоккеисту предложили принять участие в обсуждении развития детско-юношеского хоккея в стране.

Накануне Овечкин стал обладателем приза Марка Мессье за ​​лидерство в сезоне 2024/25. Эта престижная награда Национальной хоккейной лиги (НХЛ) впервые была вручена россиянину.

Спортсмен забил 895 шайб в регулярных чемпионатах НХЛ. Так он смог побить рекорд канадца Уэйна Гретцки. Владелец «Вашингтон Кэпиталз» Тед Леонсис отметил, что имя Александра Овечкина вписано в историю хоккея.

Также с рекордом его поздравил президент России Владимир Путин. Он назвал достижение Овечкина праздником для всех хоккейных болельщиков.

Ранее 5-tv.ru рассказал о триумфе российских хоккеистов-юниоров на соревновании World Selects Invitational.

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