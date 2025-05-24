«Рад вернуться домой»: Овечкин прилетел в Москву

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Овечкин прилетел в Москву

Хоккеист Александр Овечкин наконец дома

Фото: © РИА Новости/Алексей Алексеев; 5-tv.ru

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Хоккеист впервые приехал в Россию после установления мирового рекорда.

Хоккеист и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин вернулся на Родину, его заметили в Москве. Об этом сообщил источник 5-tv.ru.

«Привет всем! Долгие перелеты позади, и мы наконец‑то в Москве. Очень рад вернуться домой после напряженного сезона», — написал спортсмен в своем Telegram-канале.

Овечкин прилетел в аэропорт Домодедово ранее 24 мая. Один из поводов для визита — официальное приглашение на заседание комитета Госдумы по физической культуре и спорту. Там он, как пишет ТАСС, обсудит развитие детского хоккея в стране.

Овечкин впервые приехал в Россию после установления мирового рекорда — он обошел канадца Уэйна Гретцки в голах, забив 895 шайб в чемпионатах НХЛ. Владелец «Вашингтон Кэпиталз» Тед Леонсис уже назвал капитана Овечкина частью хоккейной истории.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Александр Овечкин забил гол в матче против «Питтсбург Пингвинз» и обновил свой рекорд по числу заброшенных шайб. Матч завершился со счетом 5:2.

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