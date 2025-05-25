Историческая победа: «Краснодар» впервые стал чемпионом России по футболу

Победа над «Динамо» со счетом 3:0 принесла им первое золото и завершила шестилетнюю серию «Зенита».

Кубань этой ночью не будет спать. Впервые в истории российского футбола клуб из Краснодара стал чемпионом России. Команда к этому шла долго и упорно, трижды брала бронзу, в прошлом году завоевала серебро. И вот долгожданное золото. С перевесом всего в одно очко над «Зенитом».

Петербургский клуб до этого шесть лет подряд был чемпионом, и буквально месяц назад в прямом противостоянии крупно обыграл Краснодар. Но этого оказалось недостаточно. По итогам всего сезона «быки» — лучшие, и победный матч с «Динамо» оказался под стать, 3:0 при переполненных домашних трибунах.