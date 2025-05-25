В Россию вернулись почти 700 человек в рамках обмена пленными с Украиной

Переговоры в Стамбуле между российской и украинской делегациями, которые возобновились на прошлой неделе, выглядят как важный, но технический шаг для чего-то большего. Нет, безусловно, общение — это всегда хорошо, и определенные плоды «Стамбул-2» уже принес, например, начался обмен пленными. Был согласован формат 1000 на 1000, и за два дня уже первые партии вернулись домой. Обмен идет через территорию Белоруссии. Оттуда военными самолетами освобожденных привозят в Москву. Несколько часов назад корреспондент «Известий» Роман Польшаков как раз встретил очередной борт.

«Второй этап масштабного обмена пленными между Россией и Украиной по формуле 1000 на 1000. На этих двух самолетах только что из украинского плена вернулись домой еще 307 наших бойцов. Военнослужащие подготовились: ступают на родную землю с российским флагом в руках. Некоторые из них ждали этого больше года», — сказал корреспондент.

Сложно представить, что они там пережили. Как с ними обращались в плену. Уверяют, было все. Трудно даже вспоминать.

«Зверски, зверски. Избивали, унижали»;

«Ждал освобождения 17 месяцев. У нас был самый жесткий лагерь. Все было»;

«Думал, проще говоря, убьют», — поделились российские военные.

Павел пробыл в плену 7 месяцев. Попал в руки «азовцев»*.

«Изначально бригада „Азов“* издевались, избивали. Ну, как минимум первые сутки очень сильно избивали, заставляли заучивать тексты какие-то непонятные», — рассказал Павел.

Затем повезло попасть в обменные списки, и на контрасте — его эмоции от возвращения домой. Сейчас все позади.

«Эмоции бьют через край. Я не знаю, семь месяцев этого ожидания. И вот я попал домой, в наш самый лучший город в нашей стране — это Москва. Это Россия. Победа будет за нами по-любому», — сказал он.

Сам обмен проходил на границе Украины и Белоруссии. Вот эти кадры. Все также с флагами. Все уже с сухпайками, с водой. Некоторым повезло — сообщили родственникам о возвращении сразу же с личного телефона заместителя министра обороны Александра Фомина.

Но ощущения, когда были в Белоруссии и когда прилетели в Россию, говорят, совершенно разные. Теперь они уже все звонят родным, хотят услышать их голос. Телефон передают из рук в руки. Возможность позвонить родным и сообщить, что наконец-то дома, не упускает никто.

«Мам, я в Москве. Я дома. Я в России. Я ужасно по вам соскучился, я думаю, появится скоро возможность, и мы увидимся. И там все будет», — сказал Павел.

Накануне в рамках первого этапа обмена по формуле 1000 на 1000 в Россию вернулись 390 пленных: 270 военнослужащих и 120 мирных жителей, захваченных боевиками в Курской области. В основном — беззащитные пенсионеры. Об их мужестве рассказывают уже бойцы, которые вместе с ними пережили этот плен. Без поддержки, говорят, было не обойтись.

«С нами в плену сидели пленные гражданские лица, месяцев по восемь-девять, к ним относились так же, как к нам. Плохо им было. Один вышел огород копать, другой успел жену эвакуировать, а его диверсионно-разведывательная группа поймала», — поделился Роман.

И боевой дух в плену нашим военнослужащим не сломили. Совсем скоро бойцы увидят родных, затем реабилитация, у кого — долгое лечение. Но эмоции зашкаливают у всех.

«В рамках обмена 1000 на 1000 в Россию уже вернули 697 человек. По всей видимости, наступает заключительный этап этого самого большого с начала специальной военной операции обмена военнопленными между Россией и Украиной. И не исключено, что он пройдет уже завтра», — сказал корреспондент.

Как заявил российский МИД, по завершению обмена пленными стороны представят проекты документов по достижению долгосрочной договоренности об урегулировании. Процесс идет, хоть и не без сложностей. Мы видели со стороны Киева нежелание садиться за стол переговоров, а сейчас, когда процесс все-таки начался, мы видим бесконечные провокации в виде атак по российской территории украинскими беспилотниками.

* — запрещенная в РФ террористическая организация.