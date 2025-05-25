«Берем восточный фланг в свои руки»: Германия усиливает военное присутствие в Литве

После официального размещения немецкой бригады в Вильнюсе канцлер Фридрих Мерц заявил о готовности защищать «свободу Европы от любого агрессора».

Немцы взяли Вильнюс под свой контроль. Вот как это было: вышел командующий Бундесвером. Ему вынесли зачехленный немецкий флаг. Флаг расчехлили и передали командиру немецкой бригады. Он приветствует свои подразделения. Потом докладывает немецкому министру обороны и немецкому канцлеру, что все готово, бригада встала под ружье и может выполнить любой приказ. Приказ из Берлина. Разумеется. Ну и сбоку где-то постоял президент независимой Литвы.

В чем тут главная особенность? Контингенты НАТО в Литве в той или иной форме дислоцированы с 2017 года. Но это, пусть и формально, сводные силы альянса, и действовали они по командировочной схеме — заезжали на 6–9 месяцев и уезжали. Немецкая бригада будет жить и служить на постоянной основе.

Зарплата, техника, расходники — за счет Берлина. Проживание, инфраструктура — за счет принимающей стороны. Сделка века, не иначе. Безопасность Литвы стала безопасностью Германии.

«Именно здесь, в Литве, мы берем защиту восточного фланга НАТО в свои руки. Именно здесь мы, литовцы и немцы, вместе показываем, что готовы защищать свободу Европы от любого агрессора», — заявил федеральный канцлер Германии Фридрих Мерц.

Ух, как пафосно прозвучало. Но несколько двусмысленно. «Берем восточный фланг НАТО» в свои руки. Весь восточный фланг? От Скандинавии до Турции или только «здесь, в Литве»? И что ж, у НАТО есть еще другой какой-то фланг? Западный? Против кого, интересно, он обращен?

Что мне это все напомнило, все эти речи про защиту от агрессивной России, про свободу Европы и эти танки «Леопард» на площади Вильнюса? Да, да, те самые годы, когда такое уже было.

Позвольте я зачитаю одно послание из 1941 года.

«Во вновь освобожденной Латвии впервые собрались представители различных слоев и профессий, чтобы выразить признательность всего латышского народа славной немецкой армии и всем немцам, участвовавшим в освобождении Латвии. Надежды всего латышского народа участвовать в освободительной борьбе Европы мы возлагаем на решение Адольфа Гитлера», — сказано в тексте телеграммы Адольфу Гитлеру от Собрания народных представителей Латвии.

Да, да, был уже такой «освободитель» и защитник «европейского народа». Неужели Мерц метит в последователи? Я бы присмотрелся к этому мужчине. Он, конечно, не такой харизматичный, но явно амбициозный. Уже и самую большую армию в Европе строит, и «восточный фланг НАТО» на себя берет. А дальше что?

Мерц как будто пытается заполнить собой вакуум, который образовался после ухода экс-президента США Джо Байдена. Отчего европейцы почувствовали себя осиротевшими. Вот был Байден, приезжал, давал денег и советы, как жить. И было легко. А президент США Дональд Трамп в Европу показательно ездит только по личным делам — на Нотр-Дам посмотреть, Папу Римского похоронить. И советов не дает больше, и денег. Еще и тарифами обкладывает.