Более 50% американцев указали на негативное влияние пошлин на семейный бюджет

Граждане США ожидают роста цен и других последствий решения президента Дональда Трампа.

Более половины американцев негативно высказались о введенных президентом США Дональдом Трампом пошлинах в отношении других стран. По данным опроса, опубликованным в материале агентства Bloomberg, новшество уже плохо сказывается на семейном бюджете граждан. Опрос проводился 8 по 10 мая, у нем приняли участие 2,1 тысячи человек, погрешность может составлять до 2,5 процентных пункта.

«Большинство взрослых американцев (56 %) заявили, что их семейный бюджет был бы в лучшем состоянии, если бы пошлины Трампа не были введены», — пишут авторы статьи.

Около 52% опрошенных считают, что обещанные Трампом экономические выгоды не смогут компенсировать экономические издержки. Еще 49% уже сейчас предсказывают негативные последствия тарифов для экономики страны. А 69% респондентов полагают, что впереди у них скачки цен на повседневные товары.

Впрочем, как подчеркивается в материале агентства, такой риск допускал и сам Трамп, но находил оправдание. Например, предлагал соотечественникам покупать детям «две куклы вместо 30», пусть и на пару долларов дороже, чем обычно. При этом глава Белого дома настаивает, что Китай пострадает от его торговой войны больше. А двумя днями ранее он заявил о сложностях торговли с Евросоюзом и желании исправить ситуацию введением пошлины в 50%.

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