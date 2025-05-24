Отстранены от работы более 100 сотрудников Совета нацбезопасности в США

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Алексей Мокряков
Алексей Мокряков 13 0

Им дали 30 минут на то, чтобы освободить рабочие места.

Отстранены от работы более 100 сотрудников Совета нацбезопасности в США

Фото: 5-tv.ru

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Решением администрации президента США Дональда Трампа более 100 сотрудников Совета национальной безопасности страны были отстранены от работы. Соответствующую информацию публикует CNN.

По данным издания, людей о решении уведомили электронным письмом за подписью главы аппарата Брайана Маккормака. Сообщается также, что отстраненным дали полчаса на то, чтобы собрать вещи и освободить рабочие места.

Тем временем во Франции весной уволили чиновницу за то, что та танцевала под рэп-композицию с угрозами президенту страны Эммануэлю Макрону. Об этом писал 5-tv.ru. Отмечается, что видео, о котором идет речь, было «опубликовано членом ее семьи в частном порядке».

Видео больше не доступно в социальной сети TikTok, а в публикации не упоминается песня, однако случай получил широкую огласки во французских соцсетях. Пользователи утверждают, что в треке действительно есть призывы «убить Эммануэля Макрона» («faut tuer Emmanuel Macron»).

Женщина была отстранена от работы на неопределенный срок.

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