Метеозависимым приготовиться: на Солнце зафиксировали супермощную вспышку

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Юлия Андреева
Юлия Андреева 37 0

На Солнце зафиксирована супермощная вспышка

На Солнце зафиксирована вспышка высочайшего класса

Фото: 5-tv.ru

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Это ялвение может вызвать сильные геомагнитные бури.

На Солнце зафиксировали вспышку высочайшего класса Х. Об этом сообщили сотрудники института прикладной геофизики (ФГБУ «ИГП») имени Федорова.

«25 мая в 04:52 по московскому времени в рентгеновском диапазоне в группе пятен 4098 (S05W22) зарегистрирована вспышка X1.1 продолжительностью 17 минут», — говорится в сообщении.

Солнечные вспышки делятся на пять классов: А, В, C, М и Х. Где А — самый слабый, а Х — самый мощный, который может вызвать сильные геомагнитные бури.

Особое воздействие это явление оказывает на людей, у которых есть сосудистые заболевания. Те, кто страдает метеочувствительностью, могут ощущать колебания солнечной активности и болеть после перенесенных инсульта, инфаркта и сосудистых проблем.

В эти дни вместо самолечения необходимо обратиться к врачу за назначением лекарств в полном объеме, если возникают проблемы со здоровьем. В частности, головная боль, резкие скачки артериального давления, учащенный пульс, головокружение и потеря сознания. Помимо этого следует наладить рацион и питаться легкой и здоровой едой.

Ранее 5-tv.ru сообщил, когда метеозависимым людям нужно обращаться к врачу.

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