Метеозависимым приготовиться: на Солнце зафиксировали супермощную вспышку

Это ялвение может вызвать сильные геомагнитные бури.

На Солнце зафиксировали вспышку высочайшего класса Х. Об этом сообщили сотрудники института прикладной геофизики (ФГБУ «ИГП») имени Федорова.

«25 мая в 04:52 по московскому времени в рентгеновском диапазоне в группе пятен 4098 (S05W22) зарегистрирована вспышка X1.1 продолжительностью 17 минут», — говорится в сообщении.

Солнечные вспышки делятся на пять классов: А, В, C, М и Х. Где А — самый слабый, а Х — самый мощный, который может вызвать сильные геомагнитные бури.

Особое воздействие это явление оказывает на людей, у которых есть сосудистые заболевания. Те, кто страдает метеочувствительностью, могут ощущать колебания солнечной активности и болеть после перенесенных инсульта, инфаркта и сосудистых проблем.

В эти дни вместо самолечения необходимо обратиться к врачу за назначением лекарств в полном объеме, если возникают проблемы со здоровьем. В частности, головная боль, резкие скачки артериального давления, учащенный пульс, головокружение и потеря сознания. Помимо этого следует наладить рацион и питаться легкой и здоровой едой.

Ранее 5-tv.ru сообщил, когда метеозависимым людям нужно обращаться к врачу.