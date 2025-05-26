Макрон объяснил пощечину от супруги: «Превратилось в катастрофу»

Эфирная новость 36 0

Макрон объяснил пощечину от супруги

Фото, видео: Reuters/Chalinee Thirasupa; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

В Елисейском дворце не сразу подтвердили произошедшее, однако пришлось признаваться.

С конфуза началось азиатское турне Эммануэля Макрона. В кадр попало, как президент Франции получает пощечину от супруги.

Все произошло, когда правительственный борт только приземлился во Вьетнаме. Первое, что увидели встречающие — самого Макрона и руку его жены, которая наносит удар. Французский лидер пытался сохранить лицо — улыбался, будто бы ничего не произошло.
Затем первая леди демонстративно отклонила руку мужа, спускаясь по трапу.

Интересно, что подлинность этих кадров в Елисейском дворце подтвердили не сразу. Изначально все списали на нейросети. Но под грузом неопровержимых доказательств вскоре признались.

Объясняться пришлось самому французскому президенту. По словам Макрона, перед выходом из самолета они с женой «просто дурачились». И его «удивило, что это видео превратилось в какую-то катастрофу планетарного масштаба».

+2° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 80%
79.66
-0.05 90.46
-0.06
Месяц Водной Лошади: китайский гороскоп на июнь 2025 года

Последние новости

20:49
Бывшая жена Паши Техника покинула Таиланд на фоне уголовного дела
20:30
Назад к Марсу! Илон Маск готовится уйти из большой политики
20:08
Макрон объяснил пощечину от супруги: «Превратилось в катастрофу»
19:48
Путин отметил важность экономического суверенитета России
18:59
Смена ролей: как распознать женщину-абьюзера и чего от нее ожидать
18:20
На Гавайях горячо: Вулкан Килауэа выбросил мощный поток лавы

Сейчас читают

Танкер, который не смогла захватить Эстония, прошел обратно с нефтью под новым именем
Месяц Водной Лошади: китайский гороскоп на июнь 2025 года
Весь вред на кожице: чем виноград опасен для здоровья
Овчарки и охрана: как мексиканская звезда ворвалась на съемки с Сашей Петровым

Интересные материалы

🌞Гороскоп на лето 2025 — 5 знаков зодиака обретут счастье
⚡Гороскоп для всех знаков зодиака на лето 2025
💰Раки Стрельцы Рыбы везунчики в июне 2025 — гороскоп
👩Модный гороскоп всем знакам на весну лето 2025