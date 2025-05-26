Макрон объяснил пощечину от супруги: «Превратилось в катастрофу»
Макрон объяснил пощечину от супруги
Фото, видео: Reuters/Chalinee Thirasupa; 5-tv.ru
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В Елисейском дворце не сразу подтвердили произошедшее, однако пришлось признаваться.
С конфуза началось азиатское турне Эммануэля Макрона. В кадр попало, как президент Франции получает пощечину от супруги.
Все произошло, когда правительственный борт только приземлился во Вьетнаме. Первое, что увидели встречающие — самого Макрона и руку его жены, которая наносит удар. Французский лидер пытался сохранить лицо — улыбался, будто бы ничего не произошло.
Затем первая леди демонстративно отклонила руку мужа, спускаясь по трапу.
Интересно, что подлинность этих кадров в Елисейском дворце подтвердили не сразу. Изначально все списали на нейросети. Но под грузом неопровержимых доказательств вскоре признались.
Объясняться пришлось самому французскому президенту. По словам Макрона, перед выходом из самолета они с женой «просто дурачились». И его «удивило, что это видео превратилось в какую-то катастрофу планетарного масштаба».
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