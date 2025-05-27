Путин обсудил с предпринимателями развитие экономики и меры господдержки

Российские предприниматели, которые на самом деле зарабатывают миллиарды, встретились сегодня в Кремле с президентом. Дата выбрана не случайно. В день российского предпринимательства бизнесмены, которые сейчас не только создают рабочие места в регионах, но и активно осваивают заграничные рынки, обсудили, что такое промышленный, технологический и финансовый суверенитет страны. Самые важные тезисы долгого двух с половиной часового разговора у корреспондента «Известий» Игоря Балдина.

За круглым столом с президентом России Владимиром Путиным министры, руководители крупных и не только компаний, от нефтехимии до кибербезопасности, те, кто заметно влияют на развитие нашей экономики. Встреча с президентом проходит в день российского предпринимательства, для нашей страны явления довольно молодого. До 1988 года оно было вне закона, первые кооперативы создавали уже на излете перестройки. Хоть времени пошло и не так много, теперь в госреестре больше двух с половиной миллионов компаний.

«На мой взгляд, наиболее успешные предприниматели — это те, у которых есть особый талант — умение общаться с людьми. Объединять усилия вокруг интересных людей — это самое главное. В том числе это касается и тех направлений, и тех производств, тех услуг, которые создаются, что называется, с нуля», — отметил президент.

С нуля здесь начинали почти все: от медицины до IT, крупные компании вырастали из стартапов, а теперь работают на трех континентах.

«Благодаря широкой дистрибьюторской сети мы смогли установить нейрософтовское российское оборудование в 102 страны мира», — заявила глава компании по производству медицинского оборудования Ирина Маламант.

Из-за океана российской экономике не раз писали эпитафии, обещая и финансовый крах, и доллар по двести. Однако в прошлом году по паритету покупательной способности, а это важный показатель качества жизни, Россия стала четвертой.

Конечно, гибридные войны и санкции бьют по нашей экономике. В этом году инфляция около 9%, однако рост реальных зарплат все равно ее опережает. Во многом благодаря бизнесу, который в эту гиперсанкционную эпоху живет с опорой на собственные силы. Когда западные компании стали уходить из России, отечественному бизнесу это было только на руку.

«Тема импортозамещения не нова. Даже не с 2014 года ей занимается правительство на системном уровне. Ну а 2022 год — это просто уже последняя капля с точки зрения такого быстрого, что называется, шага в этой области», — сказал первый заместитель председателя правительства Российской Федерации Денис Мантуров.

Но и тут не все так гладко, рассказывают президенту: многие компании меняют импортное на отечественное только на бумаге.

— Нужен не только контроль, но и санкции какие-то вводить за нарушения.

— Уголовные в том числе.

— Кто в КГБ работал? Я или он? Уголовные надо вводить сразу, почему уголовные? Финансовые вводить и экономические. Если есть лазейки, которые позволяют обойти российского национального производителя, надо их закрыть, даже если чуть-чуть подороже будет, это не значит, что мы демпинг должны поощрять. Он, может, никогда не сравняется с тем, как демпингуются некоторые товары, которые на наш рынок приходят. Надо это учесть и вычистить, иначе «не будет нифига своего», — сказал Путин.

И вот уточнение для тех, кто не понял:

«Согласен полностью. Говорю без всякого стеснения, потому что они нас пытаются душить. Надо отвечать им взаимностью», — заявил президент, комментируя слова одного из участников встречи о том, что различные сервисы, вопреки заявленному уходу, продолжают работать на российском рынке, из-за чего российские разработчики теряют миллиарды.

Экономическое противоборство с Россией — только часть полномасштабной гибридной войны, которая началась в 2014 году и достигла своего апогея в 2022 году. Президент еще раз напомнил, кто здесь защищается.

«Не мы же организовали госпереворот на Украине, все время нам говорили, что должна быть демократия, выборы. Госпереворот совершили, и все, как будто так и надо, кровавый причем. И пошли дальше подавлять там Донбасс и так далее, людей там уничтожать с вертолетов и самолетов, просто нелепо. Вынудили нас делать то, что мы сейчас делаем», — добавил глава государства.

Только за месяц состоялась уже вторая встреча президента с главами крупных компаний, и качество этого общения во многом определяет состояние нашей экономики.