Въезд запрещен! Маркировка для водителей может появиться на лекарствах

На лекарствах, которые запрещено или не рекомендовано употреблять водителям, должна появиться специальная маркировка. По мнению разработчиков законопроета, такое предупреждение должно помочь российским автомобилистам. Ведь большинство из них даже не задумываются о том, что некоторые таблетки с вождением просто несовместимы. Отсюда и тысячи скандальных историй с лишением прав. Сможет ли такая инициатива повысить безопасность на российских дорогах — разбиралась корреспондент «Известиий» Елена Хмура.

Водитель Евгений Мартышев показал поврежденное зеркало на машине:

«Вот зеркало в данном случае. Пьяный велосипедист, когда я его объезжал, его повело уже просто».

После столкновения с нетрезвым велосипедистом Евгений Мартышев лишился не только зеркала на автомобиле, но и водительских прав. Хотя в той аварии водитель из Челябинска был не виноват, но в его крови нашли запрещенное вещество. Как оно попало в организм — Евгений даже и понял-то не сразу.

«Смотрю — фенобарбитал. Корвалол. И тут вспомнил: мне жена где-то два дня назад перед сном накапала двадцать капель. Волновался по работе. Чтобы не волновался — двадцать капель накапал, выпил и все», - заявил водитель Евгений Мартышев.

И закон тут однозначен — садиться за руль под воздействием наркотических и психотропных веществ запрещено. И не важно, что фенобарбитал — и еще много чего — входит в состав обычных лекарств, которые продаются свободно, даже без рецепта. Вот и получается, что тысячи водителей, который принимают безобидные, на их взгляд, препараты, лишаются права управлять автомобилем.

Причем, садясь за руль, многие водители даже не знают, что их привычные медикаменты снижают скорость реакций. А значит, выезжать в таком состоянии опасно. Вот, например, обезболивающее, от аллергии, от кашля, для сердца. Такие длинные инструкции, написанные мелким шрифтом, водители или не читают, или информации о влиянии на управление транспортом там вообще нет.

Сейчас каждая фармацевтическая компания самостоятельно решает, сообщать ли в инструкции к медикаменту о его влиянии на управление транспортом. Но наконец сделать это обязательным для всех может новый законопроект, который обсуждают в Госдуме. По мнению авторов, проблему лучше всего решит яркая и наглядная маркировка. Например, знак «въезд запрещен» или так называемый «кирпич». То есть то, что водители уж точно заметят. Предложения тут разные.

«Наверное, должно быть два вида этих штемпелей. Первый — это запрещено, все категорически нельзя. Второй — надо просто быть аккуратным. То есть, может повлиять, может не повлиять на ваше сознание. Надо просто быть аккуратным, но в целом ездить можно», - заявил руководитель проекта «Пробок.нет» Александр Шумский.

Однако медики возражают — ввести допустимые меры концентрации — как это сделали для алкоголя, в промилле — с лекарствами не получится.

«По каждому веществу определять допустимые концентрации очень тяжело. Более того, они индивидуальны. У кого-то такая концентрация может не снижать скорость реакции, у кого снижать», — отметил врач-психотерапевт, нарколог Василий Шуров.

Составить полный список лекарств, запрещенных для водителей, тоже задача со звездочкой — таких препаратов сотни. Но собственно маркировка — дело уже нехитрое. Привести к подорожанию лекарств это не должно, хотя перепечатывать инструкции, если законопроект примут, фармацевтическим компаниям придется за свой счет.

«Наверняка будет дана возможность продать те лекарства в старых упаковках, которые уже выпущены. А соответственно, новые упаковки будут выходить под новым знаком. Другое дело, что некоторые нечистоплотные производители лекарств могут воспользоваться этим законом для увеличения своей стоимости», - заявил маркетолог Дмитрий Сендеров.

Большинство водителей, лишенные водительских прав, как Евгений, говорят — предупреждающий знаки на лекарствах действительно мог бы помочь. Не только сохранить удостоверение, но главное — для безопасности на дорогах.