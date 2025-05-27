Силы противовоздушной обороны уничтожили более двух тысяч беспилотников ВСУ над регионами России с 20 по 27 мая. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

В ведомстве напомнили, что по инициативе России был возобновлен диалог по урегулированию конфликта на Украине. Однако киевский режим при поддержке некоторых европейских стран предпринял провокационные действия, чтобы сорвать переговоры.

Таким образом Незалежная значительно увеличила количество атак с применением дронов по объектам на территории России. И с 20 по 27 мая предприняла попытку ударить по регионам. ПВО удалось сбить 2331 беспилотник, в том числе 1465 были вне зоны СВО. В результате этого пострадали мирные жители.

Россия предприняла ответный удар исключительно по военным объектам и предприятиям военно-промышленного комплекса Украины.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что Вооруженные силы (ВС) России освободили населенные пункты Локня, Ступочки и Отрадное.