Выбирали из 32 тысяч детей: кто сыграет Гарри, Гермиону и Рона в сериале от HBO

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Дарья Орлова
Дарья Орлова 39 0

HBO анонсировал актеров на роль Гарри Поттера и Рона Уизли

Выбирали из 32 тысяч детей: кто сыграет Гарри, Гермиону и Рона в сериале от HBO

Фото: www.globallookpress.com/c94

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Сериал будет выходить в эфир на протяжении десяти лет.

Телеканал HBO работает над сериалом по книгам о Гарри Поттере — масштабной адаптацией оригинальной серии Джоан Роулинг. Роль Гарри Поттера исполнит актер Доминик Маклафлин, Гермионы Грейнджер — Арабелла Стэнтон, Рона Уизли — Аластер Стаут. Об этом сообщило издание Variety.

Известно, что съемки начнутся летом 2025 года в студии «Ливсден» — там же, где снимали оригинальные фильма про Гарри Поттера. Премьера ожидается не раньше конца 2026-начала 2027 года.

Предварительно, сериал будет выходить в эфир на протяжении десяти лет. Планируется семь сезонов, однако этот вовсе не значит, что каждый из них будет соответствовать отдельной книге.

Прослушивание на главные роли прошли около 32 тысяч детей. Взрослых персонажей сыграют опытные британские актеры, а молодых — новички. Исполнительным продюсером сериала выступит Джоан Роулинг.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, кем бы вы были во вселенной «Гарри Поттера», исходя из вашего знака зодиака.

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Выбирали из 32 тысяч детей: кто сыграет Гарри, Гермиону и Рона в сериале от HBO

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